理髮師用碎髮作出《三國演義》名場面 網友全跪了...

2018-12-13 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕高手在民間！彰化有位理髮師透過替人理髮落下的頭髮「作畫」，不只動物，就連明星、民間故事或電影海報等都「畫」的出來。作品影片放在網路上，引發網友朝聖讚嘆「太厲害了吧！」

臉書社團「爆廢公社」有理髮師秀出自己的藝術作品「毛髮畫：桃園三結義」，他透過在沙龍替客人理髮後，收集客人的毛髮推碎繼續「加班」，作出羅貫中《三國演義》小說中名場面，劉備、關羽、張飛的「桃園三結義」，三人拔劍相交的畫面。不只五官生動，就連服裝細節也不馬虎，整體場面相當氣派。

網友們看了紛紛驚嘆「被美髮師耽誤的畫家」、「家人剛剛問我為什麼跪著看手機」、「挖賽，哪裡捨得掃掉」「太神啦～如果最後把全部頭髮吹掉有種歷史隨風而逝的感覺更棒」、「生意好的話來一幅清明上河圖」等。

看更多作品請點連結

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/