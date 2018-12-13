歡樂宜蘭年移師羅東文化工場？ 「林姿妙上任後再決定」

2018-12-13 20:52

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣綠地變藍天，明年歡樂宜蘭年主辦地點，上週縣府與準縣長林姿妙交接小組定案，從五結鄉中興文創園區改到羅東文化工場，文化局朝向羅東文化工場舉辦方向籌備；但林姿妙縣政交接小組召集人曾成陽說，實際地點待新縣長上任後決定，現階段只請文化局研議在哪裡舉行比較合適。

歡樂宜蘭年明年邁入第26年，是國內知名春節節慶，也是全國唯一縣市政府舉行的農曆年大型慶典，明年1月29日期前活動起跑，2月7日閉幕。

宜蘭縣代理縣長陳金德今年首度將歡樂宜蘭年主辦場地移師中興文創園區，明年原規劃在中興文創續辦，由於縣府政權移轉，縣府與林姿妙交接小組接洽過程，文化局主動詢問是否更換主辦地，以利活動籌備，上週林姿妙交接小組建議改在羅東文化工場。

文化局收到指示後，基於尊重新縣長的決定，以羅東文化工場為主辦場地做為新方案，籌辦明年歡樂宜蘭年，等到25日林姿妙交接上任，再報告進度。

文化局說，羅東文化工場場地雖然比中興文創園區小，但春節期間宜蘭多雨，羅東文化工場較能遮風避雨，不必再另外籌措經費搭設棚架，場地預估容納1萬5000人以上，應足夠使用。

文化局指出，晚會節目流程都是固定的，表演團隊、相關期前活動還在規劃中，林姿妙上任後，可依照不同看法，增加或調整活動元素，敲定內容及型態。

曾成陽則回應，林姿妙交接小組有對歡樂宜蘭年主辦地提出建言，尚未決定在那辦，必須等到宣誓上任才能定案，他強調，林姿妙還沒上任，不可能給文化局下任何指示。

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