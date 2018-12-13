飄洋世界44年 台製古典木造單桅帆船回故鄉卻落難…

2018-12-13 20:39

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台灣在1970年代到80年代曾大量外銷遊艇到世界各國，但後來一度沒落，一艘見證台灣「遊艇王國」歷史的台製古典豪華木造單桅帆船遊艇「Margarita」，44年來飄洋歐、亞多國，瑞典籍船主Paul Stambeck今年12月駕駛它行經台灣，但這艘美麗的單桅帆船回到母親懷抱時卻命運多舛，11日航行至台灣海峽雲嘉外海時，因為機械損壞又逢大浪，有擱淺、翻覆危機，經海巡船艇救援，緊急停放麥寮工業區專用港，正在等待政府允許維修。

有15年駕駛帆船經驗的Paul說，Margarita是1974年由台灣的寶島遊艇公司生產製造，最早賣給德國船主，曾轉手給西班牙、荷蘭、泰國、英國船主，後來英國船主將它移到馬來西亞；2010年，在中國工作的Paul到馬來西亞買下Margarita，帶回中國青島，經過多年維修、改裝，曾從青島航行至韓國。

Margarita是古典豪華帆船遊艇，長19.5公尺、高19公尺，重25噸，已44年的木造帆船如今依然堅固，內裝有許多東方傳統雕飾和大量的龍紋，還有浴室、廚房、臥房及客廳等，見證台灣遊艇王國的工藝技術，Paul就像對待愛人一樣寶貝它。

65歲的Paul退休，即將返回瑞典，今年11月他和友人Jesus駕駛Margarita，從中國航向韓國，再往南經過台灣，預定再到馬來西亞及新加坡；12月4日停靠台灣淡水，許多遊艇愛好者得知紛紛到場觀賞，對台灣早期木造遊艇的工藝讚嘆不已；Paul於12月10日駕船前往高雄，但11日凌晨方向舵故障，又遇上大浪，有擱淺翻覆危機，海巡署第十三海巡隊及第四岸巡隊等協助救援，11日緊急抵達麥寮港。

台灣遊艇帆船協會理事長陳柏叡說，舵機損壞的帆船貿然拖帶有危險性，已請專業廠商到場協助，但麥寮港公司尚未同意維修，正發文給經濟部工業局請求協助，希望能讓Margarita直接在港區維修，他說，台灣遊艇早期外銷歐美，但極少留存，這艘古典的台製木造帆船非常罕見，他是第一次親眼看到。

遊艇公司顧問李瑞源說，Paul即將退休回到瑞典，這艘越洋級帆船體積龐大，不適合瑞典的破碎帶海域，若台灣官方或有心人士對台灣罕見的早期文化資產有興趣，Paul表示樂意出讓，讓Margarita回歸的出生地。

李瑞源也說，官方單位應要積極協助，讓台灣難得一見的文化資產能順利修復。

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