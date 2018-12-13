平鎮「人本示範道路」問題多 高低差遇雨倒灌民宅…

2018-12-13 21:41

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市平鎮區延平路二段介於環南路、育英路的路段，今年9月初桃園市政府動工施作「人本示範道路」多目標工程，包括增設人行道、腳踏車道、隔離綠帶等，預計年底完工，但沿線住戶怨聲載道，除了平日進出不便，人行道工程因高低差過大，遇雨即倒灌進民宅，令不少財物受損，揚言提出國家賠償。

市府養工處橋樑隧道科長謝馥揚說，受影響的11戶民宅因有2次施工墊高，騎樓前高度較沿線其它住宅高約5至10公分，會後針對高地落差處設計調整，剷平較高處並順接坡道，現已完工。

桃園市議員楊家俍、黃敬平、劉仁照最近接獲民眾陳情指稱，養工處開挖的2．8米人行道步道鋪設高度比住家、店面高出約10公分，導致每逢降雨，泥水、碎石倒灌進屋內，影響10餘戶人家，造成家具毀損，且因開挖路面縮減3米寬路幅，坑洞上擺放鋼板，汽、機車出入不便、容易打滑，讓民眾相當困擾。

楊家俍說，延平路二段周圍是住商混合區段，周圍有許多餐廳、汽機車修理業及期它行業店家，先前因行道樹栽種過於密集引發民怨，後來改為間隔20公尺，未料近期又傳出人行道設計不良，顯見施工計畫未與沿路住商溝通。

黃敬平批養工處未盡監工責任，承包商為求美觀一致無可厚非，但養工處處應妥善蒐集意見，以不妨礙民生為原則施作，昨天邀集相關單位現勘，養工處允諾處理、現已施工完畢。

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