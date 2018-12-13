因應地球村發展趨勢 成功國小雙語教學起跑

2018-12-13 23:02

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄市苓雅區成功國小今天舉辦雙語協同教學公開觀課，外籍教師與專任教師用中、英文二種語言搭配生動有趣的教學活動，讓學生了解如何用英語報讀，並且學習到如何用英語表達及控制自己的情緒。

成功國小自一○○年莊啟旺議長拍板為城市雙語小校，數年來積極推動國際教育，隨著亞洲新灣區和軟體科學園區的發展，外國學生的入學及學區家長的需求，學校於一○七學年度正式啟動雙語學校領域課程協同教學，並獲得教育局雙語課程教學計畫肯定與補助。

主力師資除原有編制內正式專任英語教師，加上本學期新聘任之英語碩士與音樂教學雙碩士、及獲得美國國務院傅爾布萊特計畫獎學金的外籍教師Sterling駐校進行雙語協同教學，依部定校訂課程計畫現階段教學版本共同備課實施教學。

協同教學科目有數學、生活、綜合、健康體育、音樂五大學習領域，目前實施節數除部定正式英語課程外，一年級有十二節、二三年級四節英語協同授課，課後還開設了低年級每週六節的生活美語社團，費用全免，建構良好的雙語學習環境，強化學生學習興趣，提升英語能力。

呂佳真校長表示，因應全球化地球村的發展趨勢，雙語教學是親師生適應生活的必備工具，成功國小的雙語實驗課程實施雖然才三個多月，但成功教學團隊都很用心投入，也給予學生們很好的雙語學習環境，提供優質的雙語學習場域。

藉由這次的公開觀課活動，一方面展現教師們努力的成效，另一方面也讓成功教學團隊有更多學習成長的機會，希望透過正式課程、非正式課程或潛在課程，以及各項活動，讓學生在學習過程中提升英語文能力，進而涵養英語文學習興趣。

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