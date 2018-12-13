公民提案變政策 太陽能成焦點

2018-12-13 23:26

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市環保局今日在北區區公所進行進行低碳社區參與式預算提案成果發表會，今年入選的正覺里、大仁社區及振興里皆到場展示成果。首先是正覺里長吳銅吉分享里民聯手繪製的社區彩繪牆，社區情感在完工後大大凝聚，也提升里民對社區的向心力。

接著是大仁社區理事長閻文正發表裝設太陽能照明的心得，指出過去的社區滾球場只能在白天使用，到了晚上就是一片漆黑且成為治安死角，自從裝設太陽能發電系統及路燈之後，不僅使用時間變長，里民也多了夜間遊憩的新去處，進而消除治安死角。

最後則是振興里長童小芸推出太陽能行動車，目前這台車有著泡咖啡的功能，在社區活動和里民聚會時都發揮奇效，尤其童也徵詢當地學童的意見，讓這台車成為多功能用途。

對於各里豐富、積極的提案，環保局長林健三表示，第一次試辦就受到市民超過預期的支持，這也是在其他縣市比較少見的現象；林強調，希望透過參與式預算提案，讓市民針對地方需求提出自己的想法，由下而上地反映心聲，培養大家關注環境與城市的習慣，進而學會重視與珍惜環境資源，落實環境永續政策。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/