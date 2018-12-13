防堵非洲豬瘟 農委會：成立跨部會防疫委員會長期抗戰

2018-12-13 20:01

〔記者蔡淑媛／台中報導〕非洲豬瘟疫情肆虐中國，農委會代理主委陳吉仲今天下午在台中與全國養豬產業及團體座談防疫，共同宣誓全力防堵疫情境，強調一旦入侵，養豬相關產業的年損失絕對超過1800億，將會成立跨部會的非洲豬瘟防疫委員會長期抗戰，全民不用過度擔心。

不過，陳吉仲也說，將爭取行政院補償措施到位，就算一旦不小心進入，國內生產的肉豬也是100％安全，要對國產豬的信心。

中華民國養豬協會秘書長張生金說，非洲豬瘟在中國已擴及22個省市、累計93案例，以中國22年都無法撲減口蹄疫，何況是非洲豬瘟，以其目前的防疫技術和百姓防疫觀念不足，恐怕愈來愈嚴重。

張生金強調，我國必須全民嚴密防堵，但新近出現2例旅客夾帶含豬瘟肉品案例已突破綠X光防線才被發現，這是警訊，也擔心最後一班飛機的海關查緝更要落實，另外走私和海上交易，也是境外防疫要防範的可能漏洞，至於境內防疫會全力配合政府，也對國內畜牧場有信心。

至於疫情已促蔓延到福建，中華民國養豬協會常務監事林承德也說金門、馬祖畜牧戶也做好防疫了。

陳吉仲說，防堵非洲豬瘟就是全民動員「境外防堵，境內防疫」消費者不攜帶國外肉品和其加工品，畜牧場做好生物防制，廚餘要100％蒸熟，超過90度高溫蒸煮超過1小時，防疫要做到滴水不漏，還有來畜牧人員到中國，回台後務必自我隔離7天，以免傳播疫情。

全台養豬畜牧戶共7420戶、近540萬頭，其中黑豬占12％，陳吉仲說，這個月針對黑猪場稽查近千場，有5場沒蒸煮廚餘，除了移請環保署開罰，也會全力稽查。

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