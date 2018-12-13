淡蘭古道北路吸日媒採訪 預期帶來日客觀光潮

2018-12-13 20:23

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市「淡蘭百年古道」因為擁有豐富的人文歷史遺跡、自然生態，並結合當地聚落的生活特色，同時也是北台灣第一條長途步道，引發日本戶外流行雜誌「Randonnée」關注，來台採訪報導，新北市觀光旅遊局專門委員陳靜芳說，預期可帶動喜歡自然生態旅遊的日本遊客來訪。

「Randonnée」由台日編輯走訪淡蘭古道北路，將於2019年元月號以特輯篇幅介紹淡蘭古道北路特色與真實體驗感想，日本編輯推崇淡蘭古道是全新的古道漫步旅遊模式，看現在的風景去想像時光流逝和過去的樣貌，特輯以一日懷舊之旅的方式，介紹「燦光寮」、「金字碑」和「楊廷理」3條古道，並且順遊周邊的特色小鎮。

陳靜芳說，「燦光寮」古道位於雙溪與九份間，路徑原始自然，沿途可見歷史痕跡，享受看山觀海樂趣的健走行程，「金字碑」古道顧名思義，民眾可踩著輕鬆步伐，走在長滿苔蘚的石階上，蔥鬱森林印入眼簾，不久後即可見到「金字碑」，「楊廷理」處於散發著濃濃野趣的幽靜山林中，擁有專屬的獨特韻味，古道上保留著燦光寮舖與古厝遺址。

陳靜芳說，今年11月份日本宮城縣經濟商工觀光部來訪，受邀走訪金字碑古道，順便遊覽猴硐、雙溪小鎮，日本人覺得台灣古道「亞熱帶的生態非常美麗」、「豐富歷史文化印象深刻」，最高點「壯麗景致令人嘆為觀止」。

觀旅局與旅行社合作，將延續「新北登山旅遊節」活動，「淡蘭古道北路一日遊行程」已於12月初開賣，將帶著民眾循著先人翻山越嶺的足跡，重新感受淡蘭古道的歷史人文記憶。報名請至新北市觀光旅遊網查詢。

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