超美超好拍！竹北迎耶誕 玫瑰花海、南瓜車光雕「亮」相

2018-12-13 19:35

〔記者廖雪茹／新竹報導〕由新竹縣竹北市公所、代表會共同主辦的「竹北憶民歌迎耶誕」活動，15日晚上6點半在文化公園點燈，燈區展示為期11天，到25日耶誕節為止，有玫瑰花海、南瓜車光雕等等，今晚試燈首度亮相，希望讓市民感受耶誕佳節的溫馨氣氛。

文化公園燈區15日點燈 按讚拍照送禮

竹北市長何淦銘說，配合耶誕節的到來，除了在文化公園規劃11天的特色燈區，15、16日兩天晚上6點半到9點，分別安排校園民歌、台語經典兩場演唱會，前者邀請了新生代二重唱能量天使、民歌手于台煙、葉佳修、許景淳及客家一哥謝宇威等輪番獻唱；後者則請到施文彬、方怡萍、高向鵬、王晴、陳宏銘等藝人熱力開唱。

兩天活動都有胖卡車市集，小丑氣球達人，陪大家共度美好夜晚，期盼為竹北市增添人文藝術氣息。

為期11天的耶誕燈區，每天傍晚5點半到晚上10點，文化公園設有波浪型燈海隧道的迎賓步道燈區，以玫瑰花造型的LED燈打造而成的浪漫玫瑰花海燈區，還有南瓜車的光雕裝置，以及多色燈光映射的光雕樹染燈區，搭配樹下的珍珠球燈，烘托出新奇的景緻。

15、16日晚上7點起，在現場服務台出示在官網「藝遊竹北」臉書粉絲專頁按讚者，每天前50名可獲得胖卡車免費餐飲兌換券一張。活動期間，將燈區拍照上傳自己的臉書貼文，同時連結「藝遊竹北」的「你拍照我送禮」留言區，有機會獲得歌手簽名吉他。

高鐵站後方購物廣場 耶誕樹9米高

另外，在新竹高鐵車站後方暐順經貿大樓的6＋PLAZA購物廣場，今年以「花舞耶誕」為主題，打造9米高的耶誕樹，動態雪花燈投影在地面上，為耶誕造景增添不少動感與趣味，15日晚上6點也有點燈活動。

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