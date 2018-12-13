戴牙套後不能吃什麼？ 網友首推這個……

2018-12-13 21:07

〔即時新聞／綜合報導〕戴牙套最大缺點就是不能盡情享用美食，有網友在PTT上留言，戴完牙套後發現，沒辦法大口的吃東西了，尤其是雞腿。不少網友表示，金針菇最讓人崩潰，不僅很難咬斷，還會在牙套上打結，榮登牙套兇手第1名。

PTT上有網友發文提到，戴完牙套後，2年內都不能大口放肆的吃東西了，被迫放棄從前最愛吃的雞腿，想知道鄉民們戴牙套後，會後悔吃到的食物有哪些。許多網友紛紛表示，肉類、空心菜、金針菇等的東西都讓人崩潰。

網友指出，這些食物很難咬斷，不小心就會噎到，而且容易卡在牙套內，必須一根一根挑出來。有網友則提到，芭樂等很硬的水果，或口香糖、牛軋糖之類黏性強的食物也很崩潰，1個是硬到牙套歪掉，另1個則會讓牙套整組被黏下。

過去曾被首推的咖哩倒是被網友認為，只要回診前吃，就算牙套的線泛黃了，也會因為看診被換掉。部分網友則指出，其實東西用剪刀剪成小塊就不會卡住。有人建議，戴牙套的人都該買台沖水機，就不必擔心牙套被金針菇攻擊的窘境了。

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