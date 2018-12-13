醫病》退休護理師罹癌移植幹細胞 照顧者變被照顧病人

2018-12-13 20:08

〔記者方志賢／高雄報導〕48歲退休護理師陳素珍原本是照顧骨髓移植的護理師，不料，去年3月發現罹患淋巴癌，今年8月接受自體幹細胞移植，自己變成被照顧對象，高醫今天舉辦骨髓移植突破500例病友會，她受邀分享說，治療過程經歷移植不適，「才知道有多麼辛苦！」但當心情低潮時受到眾多關愛，讓她覺得人生還是充滿希望！

高醫設立骨髓移植病房，迄今25年共完成500例，包括骨髓移植及周邊造血幹細胞移植，今舉行突破500例病友會，院長侯明鋒邀病友分享治療的心路歷程。

陳素珍擔任護理師滿25年退休，原規劃好退休生活，沒想到去年3月發現背部、臀部腫塊，原本以為是脂肪瘤，經切片檢查後證實罹患高惡性的淋巴癌，她從照顧病人的白衣天使變成被照顧的病人，經過數次化學治療後，去年12月頸部淋巴腫大確認復發，今年8月接受自體幹細胞移植，病情才獲控制。

陳素珍說，很感謝醫療團隊照顧，讓她重生。有一次接受移植治療後，她自己擦澡時，因藥物副作用造成癲癇發作，所幸醫護人員及時發現搶救，每個人對藥物的副作用不一樣，她嘴巴破、嘔吐，整個過程苦不堪言。

陳素珍說，為了感謝醫院，她捐贈10萬元，希望透過醫護人員、志工愛心的延續，讓更多病人得到妥善照顧。

高醫血液腫瘤科主任蘇裕傑說，高醫有8位血液病專科醫師及專業醫療團隊，是南台灣骨髓移植先驅，25年來完成500例骨髓及周邊造血幹細胞移植手術，異體造血幹細胞移植315例，來自慈濟骨髓幹細胞中心非親屬移植為100例。

血液腫瘤內科醫師劉益昌也說，造血幹細胞移植手術對惡性腫瘤及某些癌症是唯一可治癒的方法，移植方式包括骨髓、周邊血液幹細胞及臍帶血幹細胞等3種。

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