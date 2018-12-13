墾丁暖冬補助「太晚有感」 觀光局反問：高價滷味改善沒？

2018-12-13 20:12

〔即時新聞／綜合報導〕觀光局11月推出「宜花東高屏暖冬遊補助」，可望挽救觀光困境，在地業者卻認為補助「有感的太晚」。觀光局回應，補助款雖能吸引遊客，應要「改善高價滷味」、「提升整潔度」等，加強觀光誘因，才能確實留住人潮。

綜合媒體報導，墾丁福華飯店自1996年開幕以來，今年是獲利最少的1年。總經理張積光說，業績從去年開始就有下滑趨勢，在今年特別明顯，不過還不致於虧損，最大主因在於人事成本，在一例一休後增加超過2倍。

但張積光仍認為，觀光局推出的暖冬補助的確有幫助，光是11月就多出近1000個訂房數，可惜推出時段已是年底，業者們才會覺得「太晚有感」。此外，張積光希望，明年政府也繼續實施補助，擴大至全台，他相信補助會是「維他命」，讓地方觀光逐漸茁壯，不同「嗎啡」的短期療效。

觀光局旅宿組組長湯文琦則回應，要旅客前往當地，補助只是其中一項誘因，勢必還有其他因素，更反問地方業者，「高價滷味改善了沒」、「整潔度提升了嗎？」呼籲除了政府努力，業者也得加強觀光誘因，留住人潮。對於補助是否延長或增加其他方案，湯文琦僅說不便透露。

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