全台首創戶外黑膠唱片展示牆 公園飄濃濃懷舊風

2018-12-13 21:30

〔記者葉冠妤／新北報導〕全台首創的戶外動態唱片展示牆，在新北市三重區信義公園開張！隱身三重巷弄內的信義公園，近日多了一座黑膠唱片展示牆，採紅外線感應方式播放，民眾可按壓唱針上方玻璃，就會轉動唱盤播放該首歌曲，吸引不少民眾駐足聆聽悠揚老歌。

三重區長劉來通表示，過去在黑膠唱片盛行的50、60年代，三重可說是製作黑膠唱片的大本營，產量高達全台7成，其中經營最成功的第一唱片公司，是現今錸德科技公司的關係企業，發跡舊址就在信義公園旁，因此公所趁著這次公園公廁改建，在公廁外牆面加裝了黑膠唱片元素。

劉來通說，信義公園公廁在今年9月初改建，11月初甫完工，改善後公廁外牆，黑白相間的琴鍵圖騰，還增加了黑膠唱片櫃，外觀搭配了黃銅留聲機喇叭，唱片櫃內則裝飾金屬鏤空蝴蝶，造型復古而華麗。

目前三重區公所僅取得第一唱片公司12首歌的公播授權，為能更貼近歷史榮景，之後將會陸續取得過去三重其他唱片業者發行的經典歌曲公播版權，讓這面唱片牆能傳唱更多古老的記憶。

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