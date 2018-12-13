超「棒」的獎勵！攤車開進千秋國小 肉圓、豆花吃免驚

2018-12-13 18:35

〔記者謝介裕／南投報導〕愈挫愈勇！南投市千秋國小棒球隊今年第3度參加全國關懷盃少棒賽，終於打破「六強賽」魔咒，挺進最後四強，奪下季軍，今天下午3點左右，南投縣體育會送來特別的獎勵，直接包下整台肉圓及豆花攤車開進校園，讓選手及全校師生「吃免驚」，也期許孩子們能有更亮麗的成績表現。

位於南投與中寮交界的千秋國小，全校學生只有40多人，是典型偏鄉小校，卻是南投縣棒球發展重點學校之一，全校二年級以上的學生，一律要參與棒球訓練。

今年全國關懷盃少棒賽在台東開打，吸引全國31所學校組隊參賽，千秋國小棒球隊則是第三度挑戰，前兩屆他們都在六強止步，這次特別提早展開集訓，除了打擊技巧、體耐力，連心理層面也特別加強，終於不再抱蛋而回，拿下參賽以來最佳的第三名，打破「六強賽」魔咒！

南投縣體育會理事長潘一全、副理長洪明科及總幹事洪銘惠為了獎勵選手，也費盡心思，因為如果給的獎金太少，怕被戲謔吝嗇，如果給多了，又怕孩子亂花，最後決定包下肉圓及豆花攤車，讓全校師生「吃免驚」，學生們個個吃得不亦樂乎！

千秋國小校長陳秀玲說，棒球隊員克服之前進不下六強的魔咒，一舉奪下季軍，雖然已達到原先設定的目標，但教練及隊員們絕不會因此自滿，會更加充實自己，期盼有朝一日能一圓奪冠夢想。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/