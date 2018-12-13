桃機視察防疫 農委會副主委直播提醒：明起帶肉入境罰百萬

2018-12-13 20:45

〔即時新聞／綜合報導〕因應中國的非洲豬瘟疫情，農委會副主委黃金城今天（13日）到桃園機場，偕同機場人員在臉書直播上說明入境的檢疫措施。黃金城說，明天（14日）凌晨開始，自中國攜帶生鮮或未煮熟肉類產品最高罰額提高到100萬，希望將疫情阻隔在境外，否則台灣養豬產業的損失會超過100萬元。

直播影片中，桃機人員說，機場電子看板會適時播放宣傳影片，若國人下機後發現自己帶有非法肉品，可主動將之丟棄在機場隨處設置的「農畜產品棄置箱」，免得被抓受罰；丟棄品將送至焚化爐處理，避免流出轉以廚餘、飼料等形式利用，危害台灣豬隻。

除了宣導文宣、以X光檢查大小行李，機場也出動檢疫犬加入防疫。若查到違規食品，民眾會被帶到特定櫃檯處理，依法作適當裁罰後，機場再將採樣送往家衛所檢驗。

黃金城近日到越南簽署農漁業合作協議，他說，返台的飛機降落前有廣播宣導肉品不得攜入國內，下機後，一路上也能看到宣導看板和宣導影片。

總統府昨天（12日）正式公告「動物傳染病防治條例第45之1條修正案」，只要違規從中國等疫區帶肉製品入境，最高可開罰100萬元，明日開始生效；行政院昨也發出全國警示簡訊，請全民一起防堵疫情。

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