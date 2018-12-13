中山工商閱讀競賽8連霸

2018-12-13 21:01

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中山工商普二甲3位選手加上智囊團合作無間，擊敗多所名校勇奪第9屆「航向書海‧愛讀！I Do！」閱讀競賽冠軍，完成8連霸業。

這項由高雄女中主辦的閱讀競賽，今年共有高雄女中、中正高中、林園高中、文山高中、明誠中學、普門中學、高雄高工及中山工商等8校組隊參賽，中山工商今年尋求8連霸。

賽程分為「你問我答」、「眼明手快」、「團結力量大」三階段，參賽者必須熟讀指定的15本書，中山工商派出趙聆琇、駱亭妃和方鈺蓁3位女生迎敵，配合智囊團，過關斬將。

趙聆琇表示，暑假就開始日以繼夜準備，夥伙們相互打氣，師長鼓舞士氣，尤其學校主任李昱平還添購一台與比賽同樣的搶答機給選手練習，如虎添翼。駱亭妃訓練時遇上段考，班排名掉了名次，心情沮喪，但父母親及師長的鼓勵，讓她士氣大振，方鈺蓁說，導師簡鶴昇將選手照顧得無微不至，賽前還把大家請到他家練習。

智囊團總召林士鋐及黃弘志表示，準備期間剛好遇上段考和其他活動，蠟燭兩頭燒，但為求團體榮譽，大家都咬著牙苦撐，終於不負眾望。

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