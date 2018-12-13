26歲單親媽99公斤嚴重高血壓 減重手術後恢復健康

2018-12-13 23:20

〔記者蔡淑媛／台中報導〕26歲的林小姐育有2個小孩，5年前離婚後暴飲暴飲，1年暴肥25公斤，一路從65公斤胖到99公斤，病態性肥胖造成高血壓、呼吸中止症、多囊性卵巢等代謝症候群，今年8月接受袖狀胃切除手術，現在瘦了近30公斤，相關症狀幾乎不藥而癒，能好好工作就學，計劃考警察特考，當人民保姆。

台中榮總新陳代謝科主任李奕德指出，肥胖增加心血管和代謝症候群，BMI超過27是肥胖，超過35為病態性肥胖，死亡風險比一般人高10%，只要減重5%就能降低；一般外科醫師羅少喬指出，過度肥胖易引發心血管疾病、糖尿病、退化性關節炎等相關疾病，國人十大死因中超過一半都與肥胖有關。

林小姐說，過度肥胖罹患高血壓，常常血壓飆到260mmHg頭痛欲裂掛急診，加上呼吸中止症，白天昏昏欲睡無法工作，生活一團糟，節食、運動都減重失敗，就醫吃藥控制病情，也難以改善，新陳代謝科轉診到外科手術減重。

羅少喬為林小姐進行袖狀胃切除手術，切除5/6的胃，同時也把分泌飢餓激素的胃底部一併切除，只剩100至150cc容量，成了袖狀小胃，食量變小，能有效率減重，再配合運動和正常作息，她已瘦到72公斤，所有症狀都幾乎不藥而癒，血壓也在2顆藥就能控制良好，現在她在便當店工作養家，並升學上課，身高166公分的她希望特續瘦到55公斤，更健康。

羅少喬說，外科減重手術是病態性肥胖最有效的治療方法，還有另種手術為胃繞道手術，以胃縮小和減少吸收達到減重，較適合年紀大、血糖控制差、BMI大於50的極度肥胖者。

他說，如果BMI大於40或大於35並且有合併肥胖併發症如代謝症候群、心血管疾病、骨關節等，可健保給付進行代謝減重手術，但手術仍要醫師評估，而林小姐做腹腔鏡手術、傷口小，需自費耗材費用。

一般外科鄭紹彬主任更進一步表示，有別於一般坊間的減重手術，中榮以健康促進為核心，外科部結合內科部、營養室、家醫部、精神部、復健科、護理部，成立整合性的代謝暨減重手術中心，提供病態性肥胖的病人，從手術、飲食、運動、藥物及肥胖併發症治療，包含代謝暨減重疾病的完整諮詢、評估、治療及追蹤。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/