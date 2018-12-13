豬瘟警訊遭媒體質疑 導演轟：沒用跑馬宣導就請閉嘴！

2018-12-13 19:11

〔即時新聞／綜合報導〕最近農委會為預防非洲豬瘟，透過緊急警報提醒民眾勿帶肉製品入境，此做法卻引來質疑聲浪。紀錄片導演李惠仁認為，用國家級警報通知大眾是很好的方法，他也批評某些媒體，如果沒有用新聞跑馬、製作影片宣導，就請閉嘴。

李惠仁最近在臉書發出多篇貼文談論非洲豬瘟議題，他表示從疫區私帶肉品進台灣，可能會讓台灣爆發豬瘟疫情，這麼嚴重的事情卻並非所有民眾都知道，因此他認為用國家級警報通知大眾是很好的方法。他也質疑某些批評警報的媒體到底是在罵什麼，「請問這些媒體，你們有新聞跑馬，有製作影片幫忙宣導嗎？如果沒有，請閉嘴！！」

李惠仁表示，現在防疫全重壓在機場海關，不過走私活體豬隻、生豬肉以及在台灣、中國二地間穿梭豬場的學者、藥商、農民，他們的傳播風險其實更大，但目前仍還沒有相關的管理與預防措施。他也呼籲媒體，應該要負起社會責任，傳遞正確防疫資訊、同時監督政府做好防疫工作。

李惠仁最後又暗酸某些媒體，「防疫是『全民』的，不是『業配』的。」

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