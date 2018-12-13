2018未來科技展今開幕 123項前瞻技術估5000萬媒合商機

副總統陳建仁今天參加2018未來科技展開幕典禮 ，會場展出百項前瞻技術，包含人工智慧應用與量子電腦都是展示主題。（記者簡惠茹攝）

2018-12-13 21:41

〔記者簡惠茹／台北報導〕2018未來科技展今天開幕，展出百項前瞻技術，包含人工智慧應用與量子電腦都是展示主題，科技部預估可以創造5000萬元的媒合商機，副總統陳建仁今天也到場參觀，他指出，科技展對於5加2產業創新注入新的力量，台灣科技更要跟全球接軌。

科技部今年第2度舉辦未來科技展，今天在台北世貿三館登場，為期3天的展覽共展出123項代表性突破技術，科技部指出，這次展區共分成生技與新藥、醫材、AI智慧應用/電子/光電、金屬化工與新穎材料四大技術主題區，另外還有三大特色專區，包含「智慧醫院」、「量子電腦」和「人文科技」，展期還有超過50場的技術發表會，以及媒合服務商談區，估計參觀人次超過5萬人。

今天下午未來展舉行開幕典禮，陳建仁致詞時指出，這兩年政府全力推動五加二產業創新計劃，永續能源、精密機械、人工智慧到生技醫藥，相信科技展對於五加二產業創新會注入新的力量，也希望台灣科技跟世界各國都有更好的合作，接軌全球，讓外界看到台灣的科技發展可以跟全世界並駕齊驅。

陳良基開幕致詞表示，台灣學研研究亮眼，產業升級則需要科技創新，為了讓好的想法和創新人才，在台灣環境有交流機會，創造平台是政府的責任，希望透過未來展這個舞台，讓科技產業升級沒有後顧之憂，有學界作為後盾，學界論文不再只是論文，而是改變世界的能量。

陳良基表示，今年首次採取公開徵件方式，吸引各大專院校提出超過四百項創新技術報名，最後選出81項前瞻突破學研技術，搭配42項法人和園區創新應用技術，共展出123項具有「產業應用性」與「科學突破性」的代表性技術。

副總統陳建仁今天參加2018未來科技展開幕典禮 ，會場展出百項前瞻技術，包含人工智慧應用與量子電腦都是展示主題。（記者簡惠茹攝）

副總統陳建仁今天參加2018未來科技展開幕典禮 ，會場展出百項前瞻技術，包含人工智慧應用與量子電腦都是展示主題。（記者簡惠茹攝）

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