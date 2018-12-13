元大公益圓夢計畫 為身障學童、弱勢學生與長者圓300個夢想

2018-12-13 20:38

〔記者林曉雲／台北報導〕元大金控暨元大文教基金會今天發表第3屆「Dream Big元大公益圓夢計畫」，將為身處屏東、嘉義、新竹、台東、新北市貢寮區偏鄉的身障學童、弱勢學生與長者圓300個夢想。居住在八掌溪旁的國小學童將以12天走讀全台，打開視野將所見化作文字寫作。而位於台灣海拔最低、最東邊的小學生在畢業前圓夢，將參加人生第一場盛大路跑運動會。

連續入選第2、3屆的新北市工作者協會理事長黃寧秋表示，過去10多年來默默在貢寮推動弱勢長者關懷與教育計畫，雖自行籌措經費，但仍缺人缺錢，去年獲元大30萬元圓夢金與上百位志工支持，投入貢寮社區營造，不但讓國際志工有地方住、社區年輕人願意抽空回家，貢寮老街彩虹橋與閒置農田都變美了，長者們雀躍不已，大家重燃「讓家鄉更好」的永續營造希望。這次再度入圍，將進一步打造暖心咖啡館，更將關懷行動擴大到同樣來自貢寮且首度入圍的新北市立豐珠國民中小學暨五校聯盟。

來自貢寮的豐珠國中小暨五校聯盟，師生與長者志工共同高舉誓師旗幟，宣傳2019年貢寮最大路跑盛事「雞母嶺路跑賽計畫」，並宣誓與孩子們挑戰人生第一座百岳登高，踏實築夢。而元大銀行總經理暨元大文教基金會執行長楊荊蓀再加碼致贈零食活力包，為密集培訓中的貢寮77位師生加油打氣。他表示，新北市立豐珠國民中小學暨五校聯盟中，有些學校甚至一度面臨招不到學生的窘境，不僅無力獨自舉辦運動會，也擔憂發生20人以下小學可能會被併校的問題，透過公益圓夢計畫，不但為貢寮注入希望活力，大家更一起創造貢寮新風貌。

新北市立豐珠國中小弱勢生「韶光」從小與阿嬤相依為命，小學曾輟學去賺錢，因為校長和老師的幫助，讓她有機會回到學校、還鼓勵她挑戰登百岳課程，成為訓練、陪伴小學弟妹上山的「豐姊姊」。另一位新住民學生「諒亮」的家庭因素曾讓她感到困擾與孤單，一度走偏，但成功克服體能挑戰空氣稀薄的合歡山，讓她很有成就感，這次要帶小學弟妹挑戰人生第一座百岳，享受自我挑戰的樂趣！

嘉義縣和順國小16位師生要用一雙腳、一支筆走讀全台，學校位在八掌溪旁，人口嚴重外流，單親與弱勢孩子缺乏文化刺激，有些甚至一篇作文只寫得出50個字，老師林穎慧期望帶領15個學生挑戰12天走讀，開拓視野，建立自信，以鼓勵孩子們寫作投稿，並在明年將作品集結成冊，成為他們最棒的畢業禮物。

財團法人心路社會福利基金會新竹分事務所的楊玉玲主任表示，身心障礙的孩子需要有人貼身照顧，對一般人稀鬆平常的戶外教學，對師生與家長卻是遙遠的夢，這次透過計畫結合新竹在地文化，一系列絹印、農耕與手做點心課程，不僅是為30位小天使們圓夢，明年也將舉辦發表會，讓孩子們練習介紹與分享自己的作品，建立受用一生的成就感與自信心。

台東縣立關山國民中學針對弱勢家庭孩子們有限的職業選擇，申請圓夢金添購餐飲烘焙硬體設備與規劃課程，期望及早引領孩子探索與開拓視野，吳宏龍校長透露，將在2019年舉辦一場特別的謝師宴，由孩子們親手料理，讓同學學習技能之外，也能學習感恩。財團法人屏東縣私立畢嘉士社會福利基金會則是藉由「老中青熱舞社」與「古早味故事福利社」，創造孩子們與爺奶的代間學習與互動。

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