太平長青學苑今天結業 加起來近四千歲的長輩一起「畢業」

2018-12-13 21:53

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市太平區長青學苑今日舉行「107年結業典禮暨成果展」，共有56位畢業生，而多位畢業生並同時亦榮獲「全勤獎」，56位畢業生加起來年齡近4千歲，眾人對長輩的勤學都相當感動。

太平區長青學苑今日舉行「107年結業典禮暨成果展」，太平區長陳小菲及市議員李麗華一同出席為長輩加油，陳小菲以「畢業是另一階段學習的開始」來勉勵學員，她說畢業生看起來平均年齡就跟長青學苑一樣是20歲，活力滿滿。

陳小菲表示，56位畢業生加起來年齡近4千歲，其中80歲以上3位、70歲以上25位、60歲以上28位，他們好學不倦的精神，值得大家學習與敬佩

本屆最高齡畢業生為90歲蔡鍾潔華，台南小學教師退休後便隨小孩遷居太平，離開生活數十年熟悉的生活環境和親友，讓她在太平的生活失去重心和樂趣。

但自從蔡鍾阿嬤到學苑上課之後，她的生活便從無趣的黑白世界，變成絢麗的彩色人生。透過學習她學會使用FB和家人、朋友分享心情、生活及旅遊，也和在美國的兒孫視訊聯繫情感，且辛勤耕耘開心農場、水族箱，並運用電腦來聽歌、練唱，加強歌唱技巧及能力，種種新鮮有趣的學習，造就出有全新生活的「電腦奶奶」。

這些成長讓她感到很有成就感，她總是期許自己，學習是永無止境，只要身體狀況允許，一定要持續不斷學習、充實自己，讓生活變得更有意義，可以說是「快樂學習、熱情生活」的模範生。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/