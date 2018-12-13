走出神秘高牆 東監收容人展手藝

2018-12-13 20:09

［記者陳賢義／台東報導］「2018新獄術─當蒙娜麗莎遇上蒙德里安」走出神秘高牆，台東監獄今在市區藝文教化成果展示中心，與民眾分享收容人DIY的手工藝品，繪畫、皮雕、編織等好多元，精細手工和創意吸引不少婆婆媽媽挖寶；東監典獄長彭永富表示，獄方長期以來敦聘具有特殊技藝專長教師入監傳授才藝技能，期盼收容人能學有一技之長，成果豐碩且詢問度高，走出監獄對外展出，提高曝光度之餘，也希望讓更多人一起共賞購買。

這次成果展的主題因應砂畫班「蒙娜麗莎」作品的誕生，開啟了獄方對收容人的基本技能訓練，也加注了藝術創作的元素；另外藉由手工皂的製作技法，再次引發藝術創作，得以完成「爵士樂百老匯」的畫作。「當蒙娜麗莎遇上蒙德里安」迸出2018新獄術生活技能與藝術的火花。

東監今年度開辦了多項技能藝班，有藺草編織、皮雕、電繡、拼布、砂畫、烘焙、手工皂、手作羊毛氈、書法及手沖咖啡等，鼓勵收容人培養參與學習與努力上進的心，擁有更多正向積極的思考，重返社會建立信心。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/