品質好也沒用 仁愛鄉高山高麗菜園農民含淚棄收耕鋤

2018-12-13 20:08

〔記者佟振國／南投報導〕近來高麗菜價格崩盤，連一向品質、價格穩定的高山蔬菜也撐不下去，南投縣仁愛鄉多數部落高麗菜園宣告棄收耕鋤，農民大歎「每公斤最低2塊錢，只會愈賣愈賠」；埔里鎮廣成里也有菜農開放民眾自採，1顆10元，吸引民眾下田撿便宜，當起一日農夫。

仁愛鄉高冷蔬菜品質優良，價格也相對平穩，今年8月碰上南部水災，中部沒有災情，讓高麗菜批發價每公斤一度飆破50元大關，平均也有40多元水準，但10月下旬平地高麗菜產量暴增，價格也隨之崩跌，11月每公斤批發價最低只剩2、3元。

仁愛鄉農會表示，上月中旬後即勸導農民不要再出貨，以免出愈多賠愈多，現在12月的高麗菜價稍有回升，但也還是個位數，每公斤約6至9元，以當地高麗菜栽種成本換算，每公斤至少須有8至10元的水準，因此幾乎沒有利潤，包括發祥、親愛、萬豐等地許多菜園棄收，其中發祥村一處菜園多達10幾萬顆的高麗菜耕鋤當肥料，統計棄收數量約400噸，這波高麗菜價崩跌，也讓農民叫苦連天。

至於在埔里鎮廣成里西安路火車頭地標旁，農民則是開放菜園讓民眾自採，1顆只要10元，開放自採至16日，前來撿便宜的民眾表示，目前零售市場1顆高麗菜約30元，1顆10元真的划算，可利用假日下田當一日農夫。

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