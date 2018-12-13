8所非營利幼兒園揭牌 高雄新增近千入學名額

2018-12-13 18:52

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市新增8所非營利幼兒園，新增882個入學名額，總入學名額較往年倍增。

「107學年度新設非營利幼兒園聯合揭牌活動」今天（13日）於前鎮國中舉辦，高雄市副秘書長蔡柏英、教育局長王進焱出席儀式，幼童堆起橙、紅、綠、藍色棉被，呼應高雄市旗溫暖、發展、成長、包容意涵，而「高」字識別系統同步亮相，期待給予幼兒溫暖照顧。

蔡柏英說，非營利幼兒園凝聚政府與民間幼教資源，感謝幼兒教保公益法人、教育局並肩推動公共化教保服務。

行政院長賴清德於今年初推動「私立幼兒園公共化」政策，9月正式上路，由中央加地方補助3百億元經費，依據城鄉差異補助幼童2至7萬不等學費，此舉引發私幼業者串聯抗議，批評幼教公共化使教育品質低落。

高雄市教育局王進焱統計，分年推動計畫，預計3年內增設非營利幼兒園40園、211班、提供5654個入園名額，公共化教保服務供應量比例成長至34.33%。

新增非營利幼兒園由財團法人靖娟兒童安全文教基金會、彭婉如文教基金會、福智文教基金會、正修教育基金會、社團法人高雄市婦幼培訓關懷協會、高雄市婦幼同心會、高雄市社區教育協會及高雄市教保人員職業工會經營。

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