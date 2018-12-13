「i郵箱」進駐北捷 已10站可寄件取貨

2018-12-13 16:35

〔記者陳宜加／台北報導〕中華郵政因應智慧物流，推動i郵箱，今年已完成台、澎、金、馬全面布建目標，今天正式進駐捷運系統，啟用台北捷運民權西路站、北門站、西門站、中山國小站、市政府站、南港站、忠孝新生站、公館站、南京復興站、松江南京站等10站i郵箱，宣示將打造台北成為智慧物流城市。

中華郵政表示，為提供i郵箱更多元且即時服務，於「i郵箱LINE智能客服帳號」建置多樣化題庫，便於查詢據點與寄取件方式。另為貼近年輕族群，率先於捷運10站點啟用「紅、綠Q版郵筒」，收寄普通與限時郵件，並於活動當日發放「Q版郵筒明信片」一組2張，供民眾現場購買郵票交寄，並可銷蓋臨時郵局戳。

此外，10座捷運i郵箱舉辦「免費領取3號便利包」活動，於EZPost網頁註冊會員後，於捷運i郵箱登入手機號碼，免費領取3號便利包，限量3萬個，送完為止。

中華郵政表示，期許以物流ATM為智慧物流目標，除持續優化「i郵箱」功能外，並積極開發「i郵箱」多元支付功能，未來可透過四大票證、郵政金融卡及台灣Pay，支付郵資或貨款。

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