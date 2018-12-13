永和到木柵不用轉車 靠這班跳蛙公車

2018-12-13 16:25

〔記者何玉華／新北報導〕新北市跳蛙公車再增兩線，「秀朗國小-政大附中」路線今（13）日起營運，平日早上7:15單向發車一趟，票價為二段票收費；17日起再闢「捷運新店站－坪林」路線，平日早上6:50發車，也是二段票收費。交通局表示，兩條路線都享有與雙北公車及捷運雙向轉乘優惠，並可使用公共運輸定期票搭乘。

交通局指出，永和目前沒有直達台北市木柵區的公車路線，民眾必須先搭車到公館再轉乘其他公車，車程約需花費1小時，舟車勞頓又浪費時間；民眾利用跳蛙公車APP自行募集，讓業者成功闢駛「秀朗國小-政大附中」路線，從秀朗國小出發，行經國道三甲，沿途停靠台灣科技大學、政治大學及政大附中，預估行駛時間約30分鐘，大幅縮短車程。

同樣為滿足坪林地區民眾通勤（學）需求，快速連結坪林區與捷運站，交通局規劃站位少、路線直捷的「捷運新店站－坪林」跳蛙公車，民眾可由捷運新店站、碧潭橋頭、檳榔路、捷運新店區公所站及中正路上車，坪林國中及坪林遊客中心下車，較923往坪林路線更快速，預估行駛時間僅需40分鐘。

交通局提醒，兩條跳蛙路線都有行經國道，考量乘客搭乘安全，因此不提供站票服務，民眾可利用跳蛙公車APP線上預約，保留座位。

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