18歲9張證照 柯程祐獲技職之光

2018-12-13

〔記者陳冠備/彰化報導〕萬貫家財不如一技在身!員林農工畢業生柯程祐就讀高職期間,考取滲碳滲氮熱處理及機械加工2張乙級證照,另外也擁有六張丙級技術士證照,今年畢業後考取國立彰化師範大學仍未自滿,今年11月再考取solidworks公司所核發的mechanical design at the level of associate(CSWA)國際證照,有九張證照的他近日獲得教育部長葉俊榮頒發技職傑出獎—證照達人,他今日返回母校與師生分享榮耀,員林農工連續2年畢業學生獲獎。

18歲的柯程祐曾獲全國技能競賽中區分賽工業機械修護職類金牌,總決賽工業機械修護類銅牌。他表示,就讀員林農工期間,秉持「一步一腳印」的家訓投入技能學習,為了考證照連假日也不曾休息,才能通過證照測試,並獲得競賽佳績。

柯程祐說,證照對我來說,是一種技術上的肯定,所以不斷地學習不同的機器,可以說機器是我的老師吧。對此柯程祐爸爸柯峯茗說,「現在的環境真的像古人說的,萬貫家財不如一技在身。」他希望柯程祐以實務為重,在專業能力領域中持續創新與精進。

