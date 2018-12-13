18歲9張證照 柯程祐獲技職之光

2018-12-13 17:14

〔記者陳冠備／彰化報導〕萬貫家財不如一技在身！員林農工畢業生柯程祐就讀高職期間，考取滲碳滲氮熱處理及機械加工2張乙級證照，另外也擁有六張丙級技術士證照，今年畢業後考取國立彰化師範大學仍未自滿，今年11月再考取solidworks公司所核發的mechanical design at the level of associate（CSWA）國際證照，有九張證照的他近日獲得教育部長葉俊榮頒發技職傑出獎—證照達人，他今日返回母校與師生分享榮耀，員林農工連續2年畢業學生獲獎。

18歲的柯程祐曾獲全國技能競賽中區分賽工業機械修護職類金牌，總決賽工業機械修護類銅牌。他表示，就讀員林農工期間，秉持「一步一腳印」的家訓投入技能學習，為了考證照連假日也不曾休息，才能通過證照測試，並獲得競賽佳績。

柯程祐說，證照對我來說，是一種技術上的肯定，所以不斷地學習不同的機器，可以說機器是我的老師吧。對此柯程祐爸爸柯峯茗說，「現在的環境真的像古人說的，萬貫家財不如一技在身。」他希望柯程祐以實務為重，在專業能力領域中持續創新與精進。

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