堅持10元麵包賣健康 業者：不管政治啦！

2018-12-13 17:48

〔記者廖淑玲／雲林報導〕知名麵包師傅吳寶春發表「92共識」引發網友熱議，「92麵包」頓時成為媒體焦點，在雲林土庫則有一家開了30年的麵包店10元麵包一直沒有漲價，且不含防腐劑、膨鬆劑和香料，讓人感動。

一個10塊錢的銅板能買什麼？丟在地上可能許多人都不會彎腰撿，但在雲林土庫卻能買1個菠蘿麵包，這家在土庫中山路開了30年的麵包店，專賣10元麵包一直沒有漲價，老闆說，店面是自己的、也沒有僱工，「薄利多銷啦」。

在土庫賣麵包30幾年的方振南、蔡女珠夫婦堅持賣10元麵包，10年來都沒有漲價，每天沒賣完的麵包全部送給獨居老人或貧困家庭，讓消費者買到的都是當天現做。

吳寶春爭議言論引起外界撻伐、質疑，蔡女珠說，從媒體上看到吳寶春的新聞，她強調，「生意人不能管政治」，她們只是做出好吃又健康的麵包，不管哪個政黨執政，小老百姓的日子總是要過。

因為父親是「總舖師」，家中10個小孩，排行老9的方振南，從小就跟著在廚房忙進忙出，後來開麵包店至今超過30年，因為看到景氣不好，他們自己有店面，又都是夫妻經營，生產成本較低，「薄利多銷」，10元麵包就一直沒有調漲，保證安全衛生又好吃、真材實料。

蔡女珠強調，土庫是小地方，普遍經濟都不是很好，年輕人少，老人及幼兒居多，屬於經濟弱勢族群，生活壓力大，若價錢賣高，消費有困難，但仍選用大品牌食材，不僅自己吃，也讓大家吃得起又吃得健康。

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