雙親離世、力抗逆境 蘭雅國中劉若宇獲北市教育關懷獎

2018-12-13 17:00

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市教育局今日舉行「台北市教育關懷獎」頒獎，表揚不畏艱難、突破逆境的40名學生，獲獎的蘭雅國中九年級劉若宇，小學時雙親相繼過世，與4名姊姊相依為命，因姊姊們忙於工作或學業，劉若宇三餐常外食、生活起居也得自理，相當辛苦，儘管如此，劉若宇仍認真用心在課業上，成績優異，她也希望明年考上離家近的公立高中，減輕經濟負擔。

劉若宇今日下午在導師陪同下出席接受頒獎表揚，劉若宇受訪時表示，家中有4個姊姊，跟大姊相差8歲，大姊去年大學畢業剛進入職場，2姊、3姊還在大學唸書，4姊因身心障礙目前在陽明教養院就讀住宿，她排行老么。

談到父母，劉若宇臉露些許難過，她回憶在小學二年級時，媽媽因病過世，小學五年級時爸爸得癌症也離開，由於姊姊們都忙，她要自己處理生活與課業，三餐要吃外食，放學後會留校晚自習，假日也會找地方自己念書，因此成績還算不錯，平均90分以上。希望明年升高中能考上公立高中，目標是離家近的中正高中。

教育局指出，今年各級學校共計推薦184位學生，包括國小組89位、國中組54位、高中職組41位，經教育局評選後選出國小組有19位、國中組有12位、高中職組有9位，共計40位同學獲獎，在北市復興高中藝術大樓表揚，除頒發獎牌及獎助學金鼓勵學生，並發送貓頭鷹陶藝品子，象徵「智慧」與「幸福」的貓頭鷹帶領孩子面對逆境，有更多的勇氣與正能量。

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