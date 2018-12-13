竹縣縣史館10周年慶 文學家林柏燕紀念室揭牌

2018-12-13 18:19

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府文化局的縣史館開始舉辦10周年慶系列活動，為了懷念曾任縣史館籌備處主任的已故文學家林柏燕，特別在館內成立林柏燕紀念室，紀念室今天揭牌，曾在縣史館服務過的工作人員和志工到場見證。

新竹縣長邱鏡淳說，他任內積極推動續修新竹縣志作為重大文化工程，同時舉辦「縣史館十周年暨續修新竹縣志論壇」，邀請總編纂台北大學人文學院張勝彥院長及土地、住民、政事、社會、經濟、教育、文化、人物等各志纂修主持人與談，論述自西元1992年至2015年間新竹縣百工百業在政治、經濟、社會、文教建設、城鄉發展等面向的變遷及成就。

文化局長張宜真說，1999年在前縣長林光華的支持下，新竹縣縣史館籌備處成立，邀請林柏燕先生擔任籌備處主任，2004年獲客委會補助興建費用、2008年縣史館落成開始營運，今年欣逢縣史館開館十週年，特別成立「文學家林柏燕紀念室」，今天的揭牌儀式，林柏燕的兒子林慈韻也到場參加。

張宜真也說，縣史館成立第10年系列活動規劃「拾光流影」、「兒拾記趣」、「知『族』常樂」3大主題展，「拾光流影」將文化局所出版「新竹文獻」期刊從創刊號至第70期設計為大面書牆，供民眾欣賞並拍照打卡，「兒拾記趣」展出縣史館典藏文物，用老照片和水彩插畫，「知『族』常樂」推出創意族譜特展，展示得獎作品。

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