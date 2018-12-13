七星潭元旦迎曙光！F-16編隊衝場 加碼空勤黑鷹飛行秀

2018-12-13 16:44

〔記者游太郎／花蓮報導〕備受矚目的花蓮七星潭元旦F-16編隊迎曙光活動，明年將加碼演出，成軍近3年的空勤總隊黑鷹直升機，將緊接著F-16戰機，以三機「三角隊型」通過七星潭上空，向國人展現勤訓精練的成果！

空軍第五聯隊配合花蓮縣政府舉辦的「108年元旦七星潭迎曙光」活動，當天清晨曙光乍現前，由「彩繪太陽神」F-16戰機率領，5機升空以「大雁隊型」迎接明年第一道曙光。F-16迎曙光已成為花蓮地區元旦著名活動，目前飯店及民宿已預訂一空，備受觀光客及航空迷關注。

當天清晨，5架F-16戰機陸續起飛升空，在外海完成編隊後，以「大雁隊型」，由北往南飛越七星潭海灘上空，同時打開落地燈向民眾致敬，隨後再模擬塔台航線低空衝場，解散時飛行員再以超過6G的壓力，以小角度、高速轉彎方式脫離，讓國人體驗F-16低空飛越時的震撼力，見證空軍的精實訓練成果。

明年元旦花蓮迎曙光還有一大亮點，就是駐防在花蓮神鷹基地內的3架紅鷹直升機，將以三角隊型緊接在F-16機群後，低空飛過七星潭上空，目前全案已獲國防部及空勤總隊同意，至於相關的間隔、高度及細節，正由空軍第五聯隊規劃、協調，近日將先期實施2至3場預演。

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