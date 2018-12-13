台東縣平價幸福住宅 23日第3波抽籤選屋

2018-12-13 16:50

［記者張存薇／台東報導］台東縣平價幸福住宅所剩不多！縣府建設處指出，300戶幸福住宅中，已有191戶簽約，餘屋109戶，在放寬申請資格後，23日將進行第3波抽籤選屋，有103人符合資格，將視剩餘戶數再評估是否開放再申請。縣長黃健庭、議長饒慶鈴今天下午前往視察幸福住宅進度，黃健庭表示，幸福住宅比同樣大小的市面新建案便宜3、4成，另有12戶店面將標租，符合資格者可以多多考慮申請，未來若還有需求，周邊也有土地可以再興建。

台東縣幸福住宅位在康樂火車站、台灣史前文化博物館旁，分為20、25、30坪房型，售價約為230、280、330萬元，原本設定經濟較弱勢家庭購買，不過因為自備款需要100萬元，部分民眾評估後放棄，因此10月放寬申請收入限制，年齡限制也從原本40歲以上降低為25歲以上單身者，也吸引100多人申請。

黃健庭、饒慶鈴今天下午視察幸福住宅，目前施工進度約達6成，預計明年中完工，而在申請到使用建照階段時，還有12戶店鋪將可標租。

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