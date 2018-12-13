竹南農會社區小舖產地直銷 俗賣鮮宰土雞超搶手

2018-12-13 17:50

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮農會為推銷在地農特產品，縮短食物里程，使竹南小農及消費者擁有多元及安全的買賣平台，經農業委員會農糧署核准，上月於農會一樓大廳掛牌成立「農民社區小舖」，除銷售在地蔬果、雞蛋，另還以幾乎市價對折的價格販售鮮宰土雞，每日皆被搶購一空，成為鎮民的另類友善廚房。

竹南鎮農會整合鎮內小農，並結合果樹班、蔬菜班及通過食品安全認證的農民，將在地有機蔬菜、無毒米、溫室小蕃茄、火龍果、西瓜、雞蛋、土雞肉等，每日新鮮直送陳列農民社區小舖的架上，除為農民增加銷路，也為消費者把關食品安全。

農會總幹事蔡信芬表示，民眾不僅可安心選購當季農特產，同時也可培養地產地銷的觀念，透過縮短食物里程減少流通成本，用較便宜的價格買到高品質的在地農特產，未來也會輔導小農建立生產履歷，打造兼顧在地特色及食品安全的竹南農產品牌。

而店內最熱銷的產品莫過於一隻僅270元的鮮宰土雞，蔡信芬說，由於直接向雞農採購直銷，少了中間通路降低成本，使消費者可以近乎市場半價價格買到新鮮雞肉，每天皆供不應求，目前須採預約訂購。

此外，為迎接冬季節慶，農會也與來自雲林的碾米工廠合作，販售無添加物的米穀粉，可製成湯圓、米麵條等應景食品，讓民眾吃出健康。

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