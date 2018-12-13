有洋蔥！孝心女兒為癌母選讀台大藥學系 最大的願望是…

2018-12-13 16:29

〔記者劉曉欣／彰化報導〕台灣大學「希望入學」放榜，彰化女中倪培雰錄取台大藥學系，倪培雰是新台灣之子，從小念書自動自發，完全沒有補習，選擇藥學系的原因，就是看到母親罹癌的病痛，希望能夠研發新藥，減輕母親的痛楚。

住在彰化線西的倪培雰，母親來自越南，父親是計程車司機，母親在工廠上班，家境雖不寬裕，但擁有家庭滿滿的愛，尤其最愛吃媽媽親手做的越南炸春捲，超級好吃。

倪培雰求學以來，都沒有補過習，靠著上課前預習、上課後複習的好習慣，在課業方面都不用父母擔心，尤其她喜歡在上完課後，就在腦海回想剛剛老師授課的內容，在最短的時間內，把剛學的東西能夠消化、理解，再融會貫通。

不只成績好，倪培雰還在高中生涯創立社團，她因為喜歡看電影，在高一跟同學創立「電影欣賞社」，尋找跟自己一樣愛看電影的同學來加入，一起看電影，一起來討論，在電影裡頭看遍人生的酸甜苦辣。

倪培雰成績很好，可以有機會選擇醫學系就讀，但因為怕血，還因此轉到社會組，但看到母親罹癌的身體苦痛，她卻只能做些家事來幫媽媽而已，讓她決定就讀藥學系，最大的願望就是能夠研發新藥，減輕母親的病痛。

彰化女中校長陳香妘、導師王巧儀都說，培雰為了母親念藥學系，孝心感動天，如願錄取台大，師生都引以為榮。

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