入冬空污未改善 南市議員促環局找出污染源

2018-12-13 16:45

〔記者王涵平／台南報導〕入冬後台南溪北地區霧霾仍不斷，空氣甚至夾帶惡臭，學生體育活動也被迫取消，市議員蔡育輝等人要求環保局積極找出污染源，並為市民健康把關。

市議員蔡育輝、張世賢及新科市議員尤榮智今召開記者會，質疑環保局提出的空氣品質已大幅改善的數據是在呼攏市民。

蔡育輝指出，11月間新營區的空氣品質監測（AQI）達到對所有族群不健康的紅色警示時間，就比府城監測站多出39%；11月7日當天的監測值，pm2.5含量高居全國之冠，嚴重戕害大眾的健康，新營國小、興國中學等校運動會、戶外活動被迫取消，學生受教權嚴重受損，是以往所未曾有過的情況，為什麼新營地區的空品問題如此嚴重？

環保局空氣及噪音管理科技正林界宏說明，新營地區並無大型污染源，污染多來自外縣市及台灣境外污染，在秋冬季節若遇上高壓迴流等天氣型態，加上因中央山脈阻隔地處弱風尾流區，導致大氣擴散不佳，空氣污染物容易累積，不容易移動，即會明顯滯於本地。

林界宏強調，2013年新營測站的pm2.5已從28.44μg/m 3降到2018年的23.04μg/m 3，由監測數據證明近幾年的AQI是有改善的。至於民眾檢舉柳營的排放臭味廠商也都有稽查及罰款。

蔡育輝認為，環保局的數據實在和人民的感受差距太大，讓人難以信服，沒有道理外縣市在享受工商業繁榮的成果，卻讓新營地區民眾蒙受空污危害健康，要求環保局積極找出污染源，予以罰款及限期改善。空氣品質未改善前，環保局應運用空污防治基金進行彌補民眾健康的措施、衛生局行動醫院加強檢測及促進新營地區居民的健康。

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