重現在地特色產業 展望會助弱勢家庭發展生計

2018-12-13 16:39

〔記者楊綿傑／台北報導〕偏鄉可能因為產業沒落，當地民眾逐漸居於經濟弱勢，台灣世界展望會推動弱勢家庭生計發展方案，培力家長獲得如農作物產銷、餐飲烘焙、手工藝創作等一技之長，不只協助家庭累積脫貧的能力，各項專案更結合在地產業特色，發展擁有「台灣製造」良好品質的生計產品。

曾是台灣外銷特產的大甲藺草編織，隨著產業轉換而走向沒落，展望會針對當地產業發展進行調查，發現曾於民國30、40年代蓬勃一時的藺草編織產業即便不如當年盛況，在市場上仍然有其人力需求。因此多次與藺草編織廠商討論、接洽，以及評估產業的成本結構與編織技術難易程度後，在去年成立「大甲藺草編織縫紉培力專案」，協助弱勢家庭婦女們習得藺草編織技能，並與在地廠商合作，建立代工通路，為婦女們增加家庭收入。

育有3名子女的秀秀（化名）是「大甲藺草編織縫紉培力專案」成員之一，因要照顧患有家族遺傳疾病女兒無法從事全職工作，一家5口全倚靠秀秀的丈夫從事臨時工的收入生活，家中經濟不時出現困窘。秀秀在接受「大甲藺草編織縫紉班」半年培訓後，不但可以編出符合市場需求的高品質產品，更到各社區擔任藺草編織課程助教，不僅有彈性的工作時間，也可以增添收入。

又如在新竹尖石鄉生長的紅藜，曾一度被認為不具經濟價值，但經展望會評估，執行「五尖雜糧產銷培力專案」，提供紅藜種植技術訓練、農業資材補助，協助經濟弱勢家庭家長種植紅藜。

兒子經常到外地工作，必須照顧3名孫女的張奶奶，家中農地收成量有限，每種作物也有其季節性，務農的收入難以支撐生活。張奶奶加入紅藜種植專案後，產量和品質都有提升，作物也沒有農藥殘留，與廠商的契作更讓張奶奶擁有較穩定的收入，讓她更有力量成為孫女們的依靠。

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