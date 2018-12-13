仰德盃廚神創意賽 「餓勢力」端創意料理奪冠

2018-12-13 16:36

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣仰德高中餐飲管理科一年一度的盛會-廚神創意競賽，今年的在地食材料理組，高二學生邱楚庭、彭雨萱所組成的「餓勢力」隊，將在地的客家桔醬、擂茶及東方美人茶創意入菜，製作美味的沙拉、主食和甜點，一舉博得評審的讚賞，勇奪冠軍。

仰德高中表示，為提昇學生餐飲製作的藝術涵養，激發學生研製創意料理，特別舉辦「仰德盃廚神創意料理爭霸大賽」暨「國賓進擊廚神料理挑戰大賽」。今年參賽的隊伍，創意宴會料理廚神組、在地食材料理組計有19組參賽、烘焙廚神組有19組、國賓廚神挑戰賽組計12組，參賽的隊伍及人數超越過去的報名紀錄。

各項分組競賽菜單的設計、菜卡的製作，均由參賽學生自行創作。學生為了爭取佳績，每天利用課餘時間不斷地練習，過程中雖然經過無數次的失敗，但是學生們越挫越勇，努力不懈，培育進入餐飲業的基本條件。

其中，奪下在地食材料理組第1名的是邱楚庭、彭雨萱，去年高一沒有拿到好成績，這次捲土重來，精心料理海鮮佐桔醬風味鮮果沙拉、東方美人茶漬飯與銀絲鯛魚捲、客家創意擂茶奶酪。邱楚庭說，家中開小餐館，藉由參賽給自己一個磨練廚技的機會，將來可以學以致用、繼承家業。

仰德集團表示，為鼓勵集團旗下仰德高中學生對於餐飲工作的熱情，贊助30萬元經費及獎金，期能提高學生參與的意願，並將餐飲業做為終身成就的事業。

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