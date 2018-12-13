酷航引進A320neo新機 預告明年台灣出發新航線

2018-12-13 16:28

〔記者陳宜加／台北報導〕酷航12月引進首架空中巴士A320neo新機，投入台北─新加坡航線的部分航班，是國內首見機型。酷航台灣區總經理李育修表示，台北─新加坡目前每週超過25航班，包含A320系列與波音787夢幻客機執飛，明年台灣出發也將有新航線。

酷航表示，第一架A320neo命名為「印度烤餅派對」，尚有38架A320neo訂單陸續交機，未來將執飛短程、中程區域航線，每班提供186個座位。A320neo採用最新世代引擎，具省油、環保優勢，機翼則採用鯊翅機翼尖端，酷航的機翼尖端額外有著「Miss 酷」塗裝。

酷航也宣布，明年第二季起將陸續新增東南亞13個航點，包含寮國龍坡邦、永珍、印度特里凡得琅、哥印拜陀、维沙卡帕特南、馬來西亞亞庇等；2020年預定再新增6個印尼航點，包括巴里巴伴、龍目島、望加錫、美娜多、三寶瓏、日惹等，泰國清邁預計再增班。

酷航也說，將接收勝安航空14架波音737-800客機，酷航的航網與機隊持續拓展，與新航集團更密切整合。

目前酷航共計66個航點，目前從台北直飛新加坡、東京、札幌、首爾；高雄直飛則有新加坡、大阪。

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