文昌國小明晚耶誕點燈 500顆高麗菜免費送

2018-12-13 16:09

〔記者詹士弘／雲林報導〕西螺文昌國小耶誕點燈活動今年邁入第6個年頭，今年以「亮點西螺 好食在」為主題，現場還有傳統花燈區及在地特色美食活動，並邀請黃美珍到校演唱，鎮民代表蕭德恕也購買500顆高麗菜要送給參與活動的民眾，14日晚上邀民眾到校同歡。

文昌國小校長梁博雍表示，文昌從2013年開始辦理屬於學校及社區的耶誕點燈活動，每年都有亮點、特色及驚奇，今年配合縣府推動的「食農教育」，活動除有在地美食，可愛胖卡外，還會施放高空煙火，另有搖滾歌手黃美珍及在地歌手李芳、程珮綺演出，晚上8點啟動「亮點西螺 好食在」點燈儀式。

文昌國小主任王信智表示，今年耶誕活動還有花燈展示，分為海洋生態區、自然生態區、舞獅鬧春區等，希望讓孩子認識傳統花燈的特色與文化，文昌燈會將從14日起展出至明年的元月5日，歡迎民眾利用晚上到文昌國小欣賞屬於在地的花燈。

由於今年高麗菜價崩盤，西螺鎮代蕭德恕也自掏腰包購買500顆高麗菜，分送給參與活動的家長，他表示，高麗菜價崩盤，菜農是賣一顆賠一顆，希望民眾能多吃高麗菜，除可品嚐到在地美食佳餚外，也希望能拉抬菜價，減少菜農的損失。

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