打造良好婦女福利環境 東勢婦女福利服務中心揭牌

2018-12-13 15:11

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府爭取前瞻計畫補助，活化東勢鴻運社區活動中心成立婦女福利服務中心，今天正式揭牌。副市長林依瑩表示，婦女福利服務中心將向東勢、石岡、新社及和平區延伸，提升山城福利服務，打造良好婦女福利環境。

副市長林依瑩表示，台中市原有7處婦女福利服務中心，分別位於西屯、南屯、北屯、豐原、東區及大甲區等，為了進一步促進偏遠地區婦女福利，讓服務資源能夠輸送到山城，市府特別向中央申請前瞻計畫，由中央補助500萬、市府自籌125萬，利用九二一救濟性住宅-東勢鴻運社區的閒置空間，活化打造一個婦女培力、福利服務及友善育兒的良好環境，藉此鼓勵女性投入社會參與。

東勢婦女福利服務中心將委託弗傳慈心社會福利慈善基金會協助辦理，期許未來提供更多元的服務項目，如新手媽媽協助、法律諮詢、心理輔導、培力課程等，讓山城的婦女朋友能夠享有更全面的資源。

社會局表示，台中市女性人口約142萬，略高於男性人口138萬。隨著女性人口增加，福利服務需要更多元化，並且拓展到每個區域，社會局從96年以來不斷投入資源，設置婦女中心，加強婦女福利服務，希望讓弱勢婦女朋友可以產生自我能量，進一步改變家庭、改變環境。

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