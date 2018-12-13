台灣第1人！高大化材教授林東毅 獲聘DAAD研究大使

2018-12-13 15:43

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄大學化材教授林東毅，獲德國在台協會「台北德國學術交流資訊中心（DAAD Taiwan）」，授以台灣首位「DAAD研究大使」榮譽職銜。

DAAD Taiwan隸屬「德國學術交流總署 （DAAD） 」，為DAAD分布在全球的57個資訊中心之一。該中心表示，「DAAD研究大使」由總署挑選資歷經驗豐富的學者和科學家聘任，屬於無給職（至少1年任期），主要任務為協助DAAD學生留學交換、或其他學者訪學研究、促進德台交流合作。

林東毅赴德攻讀亞琛（Aachen）工業大學博士，於1995年取得學位，回台先後於義守大學、高雄大學任教，累計發表230多篇科學論文，其學術研究也獲得了無數獎項肯定。

此外也曾擔任該校扣件及鋼鐵技術研究中心首任主任、鋼鐵工業同業公會技術與標準委員。

也因為林的豐富資歷與專業，受到科技部（MOST）青睞延攬借調，於2014至2018年，派駐德國台北代表處擔任科技組組長，積極努力促進台灣與德國、奧地利、瑞士、拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞等國科學交流合作。

DAAD Taiwan進一步指出，德國政府相當重視「DAAD研究大使」，是學術領域上的「德國之友」。不僅提供資助計畫資訊，也廣泛介紹德國科學領域的總體情況，是政府部門、大學管理階層的重要諮詢顧問，也是激勵年輕科學家赴德留學的重要指南。

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