醫訊》童綜合醫院歐宴泉 15年執行達文西手術逾2千例

2018-12-13 14:34

〔記者歐素美／台中報導〕童綜合醫院副院長歐宴泉13年來執行達文西手術突破2000例，造福國內外患者，達文西機械手臂系統製造廠商特別從美國飛抵台灣頒發獎狀，表彰其成就，醫院同感榮耀，今天舉辦「達文西手術破兩千例獲獎創紀錄，國際病友串聯見證里程碑」記者會，泰國華僑鄭先生罹患攝護腺癌，透過達文西手術重獲新生，特別贈送「術精德厚」匾額，感謝歐宴泉。

童綜合醫院自102年引進達文西手術系統，106年再與國際接軌，引進最新的第四代達文西手術系統，是中部最早引進新一代機型的醫院，並禮聘達文西泌尿科手術權威歐宴泉教授至院內服務，整合成立泌尿腫瘤中心，幫助病友對抗泌尿疾病。

歐宴泉於94年完成第一例達文西手術，至今執行的達文西手術已達2000多例，成為台灣達文西泌尿手術的重要里程碑。

在泰國經商多年的鄭姓華僑，今年初健檢時發現PSA（攝護腺特異抗原）超高，經穿刺及電腦斷層檢查確認罹患第一期攝護腺癌，經好友介紹至童綜合，由歐宴泉施以達文西手術，切除攝護腺，術後2天即出院，恢復狀況良好，他今天特別參加記者會分享經驗，並致贈「術精德厚」匾額，感謝歐宴泉。

從香港嫁來台灣的鄧小姐也現場分享指出，去年腰部開始無故痠痛，尿液顏色也越來越紅，到處就醫卻檢查不出結果，經教會朋友介紹求助歐宴泉副院長，經腹部電腦斷層檢查，確診出罹患泌尿上皮癌，經達文西手術進行腎臟輸尿管全切除，術後1個月已恢復正常生活作息，她表示，十分感謝歐副院長細心診斷，才能及早發現癌症，並正確治療。

歐宴泉表示，為第1例手術做足各式準備，利用各類引流管做手術縫合練習，94年12月完成第1例手術，200例時並在英國泌尿科醫學會發表「根除性攝護腺切除如何降低併發症」論文，並榮獲亞洲及英國泌尿科醫學會的全球獎，論文共被引用104次，顯示降低併發症是手術最重要的指標。

歐宴泉執行達文西手術達1000例時，達文西手術系統製造商特別請亞洲區經理給予表揚，並認證其為手術觀摩訓練中心主持人，至今其達文西手術已超過2000例，患者中包含63位醫師或牙醫師，15年來經歷不同機型和機種，並完成25種術式，其中許多術式是由他與團隊共同開發，他希望將來能持續在國際醫療領域傳承教育及研發創新，做到深耕台灣、放眼全球，為更多病友服務。

童醫院表示，達文西機器手臂系統為目前全球最先進的微創手術系統，在全球許多國家中都廣為使用，達文西機器手臂手術系統讓外科醫師能進行更為複雜、高精準度和高靈活度的手術，突破傳統手術所遇到的困難，3D放大的視野及仿真手腕的手術器械，將醫師的每個動作透過精細的機械手腕來進行操作，可以執行精準的切除、修復和縫合，並保留重要的神經、血管、和器官，降低手術風險。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/