太平洋縱谷馬拉松週六登場 凌晨5時起交管

2018-12-13 14:23

［記者王峻祺／花蓮報導］2018花蓮太平洋縱谷馬拉松週六登場，今年主辦單位提供烤全豬及桶仔雞免費吃，無敵海景搭配美食補給，吸引近6000人參賽，活動當日自凌晨5時至下午2時許，周邊道路將進行交通管制，並將視現場狀況彈性調整。

今年有近6000名選手參加太平洋縱谷馬拉松路跑活動，其中占半數來自外縣市，另有包括美國、香港、菲律賓及中國等國際跑友參賽，花蓮市的日本姐妹市與那國町、韓國姊妹市蔚山市也組團共襄盛舉，其中20名團員還將在現場演出韓國道地民俗舞蹈，為賽事提前暖場。

花蓮市長魏嘉賢說，太平洋縱谷馬拉松活動的參賽人數逐年增加，可看出已愈來愈受到國內外運動人士的關注與肯定，相信提升為國際認證賽事的願景指日可待，讓能夠跑在臨海賽道的這場賽事成為花蓮新特色，朝與太魯閣峽谷馬拉松並列齊名「最美賽道」努力。

他強調，去年活動現場提供烤香腸免費吃，深受跑者歡迎，今年則擴大舉辦，現場將有烤全豬及桶仔雞，同樣也是免費提供，希望能讓選手親身感受花蓮人的熱情，在涼風下盡情揮灑汗水，享受美食也能觀賞到花蓮得天獨厚的無敵海景。

花蓮縣體育會表示，起跑地點由美崙田徑場旁的海岸路出發，為維護活動期間競賽場地安全及周邊道路交通秩序，比賽區域路段將採交通管制並視現場交通狀況彈性調整，交管時間於15日凌晨5時起至下午2時止，籲請用路人配合繞道；跑者則可在花蓮火車站等地搭乘接駁專車，憑號碼布優先上車，坐滿即開。

交管資訊如下：

◎兩潭自行車道自景觀橋85度C南下行經太平洋公園至台開路段全線管制

◎花蓮市區管制路段包括193線的海岸路北上自民權路口行經中興路口全線車道管制，民權路行經民權五街口至民權六街口北上車道管制，亞士都飯店前民權五街路段車道管制，港口路南下自中美路口行經中興路口全線車道管制。

◎吉安鄉管制路段則有台11線行經193線南濱路一段往北自華中路口車道管制，台11線丙線行經花蓮大橋往東路段至13公里車道管制。

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