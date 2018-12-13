菊展本週末閉幕 參加活動拿好禮

2018-12-13 14:13

〔記者楊心慧／台北報導〕台北士林官邸推出「菊世遨遊」菊花展，頗受好評，據台北市公園處統計，開展至今已吸引超過45萬參觀人次。公園路燈工程管理處長黃立遠表示，展期只到本週末（16日），最後一次例假日活動也相當精采，不但有各種國際、在地化的表演，更有獎金徵答活動，歡迎民眾前往。

「菊世遨遊」展期17天，今年菊展將各國特色場景融入布置，像是阿里山高山森林區以復刻版的阿里山小火車搭配阿里山油菊、山菊、山葵等當地植物；另外還有各式造型菊、懸崖菊、菊花綠雕、大菊、中菊、菊科草花及花球，甚至有18盆耗時兩年時間精心栽培的「大立菊」，整個展區的菊花數量更高達18萬多盆。

黃立遠表示，菊展推出後，民眾佳評如潮，剩下最後幾天，盼民眾把握最後機會前往，本週六上午9時有「金字塔小學堂」有獎徵答3000元活動，題目網羅一般知識、台灣歷史、士林官邸相關內容、菊花相關內容以及趣味時事題，歡迎民眾挑戰。

此外，週六下午2時還有新世紀文化藝術團表演舞蹈「原音舞絢」，周日上午十時有卓勒夫非洲鼓舞團帶來非洲鼓舞教學，下午2時由東吳大學管樂團當壓軸，帶來「秋菊交響曲」。

同時，菊展也規劃「2018士林官邸菊展攝影比賽」，民眾只要到展區拍下地標景緻照片，就可參加比賽，有機會將一萬元高額獎金帶回家，投稿期限到12月20日下午5點就截止。

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