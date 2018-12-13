醫訊》傷病後能回工作崗位了嗎？ 職業醫學科告訴你

2018-12-13 14:00

〔記者王駿杰／新竹報導〕一名37歲王姓女子上班途中發生車禍，右手臂右側近端肱骨骨折，於醫院接受開放性復位及內固定手術。王女在家休養3個月後，遭雇主要求返回工作崗位，她擔心無法勝任原本的職務，因此到醫院職醫科尋求協助。

台大醫院新竹分院環境及職業醫學部醫師葉詩帆指出，經評估，王女右上肢肌力較弱，肩膀活動度受限，屈曲和伸展僅達90度，但她的工作職稱為行政助理，內容包含文書作業、處理捐贈物資（衣物、罐頭食品、玩具、家電用品）、整理資料櫃資料。

葉詩帆表示，考量王女右上肢肌力和活動度仍受限，建議採漸進式復工，雖可恢復全天上班，但工作中應暫時避免右臂負重大於5公斤及高舉作業。

葉詩帆說，許多病患受傷或生病後，有時要面臨即刻重返工作的窘境，如雇主要求趕快返回工作崗位、家計問題或勞資雙方不知個案能否勝任原職務等情況，這時就可由職業醫學科醫療團隊進行工作適性評估。

工作適性評估內容包括了解個案目前的傷病狀況，評估是否符合永久失能；詳細了解個案從事工作的細節；評估傷病相關工作危險性；評估個案實際工作能力；至工作現場訪視，了解實際工作環境內容；給予調配工作、回復工作建議；安排工作能力強化訓練。

葉詩帆說，在評估過病患的能力、耐受性及危險性後，必要時仍需請雇主配合進行職能評估、職務再設計或調整。病患只要對適性配工與復工有疑慮，就可尋求職業醫學科，由專科醫師提供專業意見，評估復工可行性與復工注意事項。

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