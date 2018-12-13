吃苦當吃補！竹山高中林亭如「希望入學」上台大

2018-12-13 14:51

〔記者謝介裕／南投報導〕大學「希望入學」錄取名單出爐，來自新住民家庭的國立竹山高中3年級學生林亭如，克服家中經濟逆境，如願錄取心目中第1志願台大工商管理學系，成為全國第1批準大學生，令同學們羡慕不已，也為自己3年高中生涯畫下完美句點。

「希望入學」係教育部鼓勵弱勢家庭學子努力向上的管道之一，此次台大總共招收35個名額，各高中學校推薦人數以2名為限，競爭十分激烈，林亭如能美夢成真，更顯得難能可貴﹗

校方表示，林亭如家住鹿谷，畢業於鹿谷國中，因其父親工作受傷，目前只能靠越南籍媽媽幫人修改衣服維持家計，每天下課後，還要與姐姐一起分擔家事，無法像其他同學一樣逛街或打電玩，但她並未怨天尤人，反而更專注於課業學習，因為她知道想要脫貧，以她現今的能力，唯有將書讀好，不但在校成績始終名列前矛，也曾在全國閱讀心得及論文比賽中獲獎，一點一滴的努力、累積能量，才造就她一圓進入台大就讀的夢想。

林亭如說，雙親靠粗活將她及姐姐含辛茹苦養大，對她而言，喝下午茶、吃點心，簡直就是奢求，因此希望大學畢業後，自己能夠開一家甜點專賣店，除了印證書本所學的管理概念以外，行有餘力也一定要回饋社會，校長陳漢銘在感動之餘，不但幫她書寫大學推薦函，還特別送上小禮物與真摯祝福，期盼她的「甜點夢」也能如「大學夢」一樣實現。

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