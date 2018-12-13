竹市耶誕市集23日登場 晚會加碼變兩場

2018-12-13 13:40

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市感恩季即日起展開系列活動，市府今舉辦第二波宣傳記者會，邀來人氣歌手戴愛玲獻唱，並預告今年的耶誕市集共有45攤，感恩耶誕晚會將加碼辦理2場，除有實力派歌手飆唱，市長林智堅也會表揚譚法蓮修女、台灣箭后譚雅婷、長和宮主委楊金土等3名「城市英雄」。

社會處長李季縈指出，市府於歲末感恩季選出城市英雄，今年的獲選人為無悔為外籍移工付出的「移工守護者」譚法蓮修女，多次在國際賽射箭項目奪牌的的「台灣箭后」譚雅婷，及長和里40年里長、保存國家古蹟長和宮不遺餘力的主委楊金土。

行政處長白舒樺表示，市府今年加碼，在府前廣場舉行兩場感恩耶誕晚會，22日晚間7點會由唱將周蕙、林俊逸、曹雅雯、萬芳帶來經典歌曲，23日晚間6點則由實力派歌手戴愛玲、曾沛慈、梁文音、韋禮安、人氣樂團BWOC、宇宙人一起攜手HIGH翻新竹。

白舒樺指出，廣受好評的耶誕市集今年共有45攤，將於23日下午1點至5點於北大公園及親水公園舉辦，將邀來知名手作達人、暖心甜點店一同餐與，當天還有耶誕嘉年華秀、耶誕老公公歡樂送、魔術秀、耶誕報佳音等活動，並有深受期待的叮叮車，帶著大家漫遊親水公園護城河畔，讓竹市瀰漫濃濃耶誕氛圍。

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