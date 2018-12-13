單車通勤日請喝咖啡 台北年請2萬杯

2018-12-13 13:33

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市政府為推廣綠色運輸，將每週五訂為單車通勤日，以免費贈送咖啡方式，鼓勵民眾以騎乘自行車上、下班取代開車。交通局昨召開記者會指出，今年2月至11月共送出約2萬杯咖啡，相較去年同期增加約5％，明年起將持續加碼，不僅增加贈送咖啡攤位點，也會將宣傳活動擴及至每週四。

交通局長陳學台指出，單車通勤日請喝咖啡的活動，最早是隨著台北市三橫三縱自行車建立，要鼓勵民眾多騎自行車，從2016年開始推出，於每週五上午7時30分至9時30分，在松山車站、捷運公館站等15處自行車熱門地點擺攤，贈送請民眾喝咖啡、點心，期間也提供環保杯。

交通局統計，今年2月至11月止，共送出約2萬杯咖啡，每天活動可送出約500杯，平均每週行經攤位自行車數量較去年同期平均增加5%，其中68%為民眾自行攜帶或使用環保杯，減少的紙杯子已達3.4座101大樓的高度。

交通局指出，單車通勤日請喝咖啡的活動明年仍會持續舉辦，並規劃再增加攤位咖啡數量及每週四的宣傳活動，但為響應環保，不會再提供紙杯。

交通局也提醒，台北市已在今年10月推出 YouBike傷害險，但截至12月10日，投保傷害險的悠遊會員卡登記數只有約8.9萬張，只占北北桃三市103萬張每月有效會員卡數的8.6%，呼籲民眾善加用YouBike官網及Kiosk登錄資料完成投保。

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