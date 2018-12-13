搶發韓流財 馬祖酒廠推韓國瑜就職紀念酒

2018-12-13 13:01

〔記者俞肇福／綜合報導〕搶發韓流財，馬祖酒廠獲得準高雄市長韓國瑜授權，將推出高雄市長韓國瑜就職紀念高粱酒；馬祖酒廠總經理劉九銘說，呼應韓國瑜「發大財」概念，這款紀念酒為58度陳年高梁酒，每瓶600CC，售價888元（諧音我發‧發發發）。

準高雄市長韓國瑜12月25日就職典禮，就職典禮有120個公益攤位，馬祖酒廠也將尬一腳，現場義賣500瓶韓國瑜就職紀念酒，將全數捐給偏鄉學童營養午餐。

連江縣長劉增應說，他上週打電話給韓國瑜祝賀，同時也表達馬祖酒廠想生產一款韓國瑜就職紀念酒，由於韓國瑜1978年在馬祖莒光服役，對於馬祖有深厚感情，一口就答應，韓國瑜也無條件提供韓國瑜Q版造型，給馬祖酒廠使用。

劉增應說，他同時也邀請韓國瑜有空回莒光走走，看看他當年服役的莒光變化，韓國瑜說沒問題，但是剛上任太忙，會找時間回馬祖看看。

劉九銘說，韓國瑜就職紀念酒預計20日開放預訂，25日在韓國瑜就職典禮公益攤位上問世；劉九銘說，除了在馬祖酒廠與馬祖當地特產店，可以購買韓國瑜就職紀念酒，想要在台灣購買也可電洽0800-000-059，04-23780357 詢問。

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