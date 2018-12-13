這種魚取名「韓國魚」 他推出40道台南特產料理

2018-12-13 12:50

〔記者蔡文居／台南報導〕有智慧食材之父挑大師稱號的廖盛芳，搶搭韓流熱潮，將虱目魚肉加值應用，取名「韓國魚」，並推出「韓國魚」各種不同的「韓國魚」料理。

廖盛芳今天與台南市議員許至椿、林美燕等人在台南市議會召開記者會，現場展示他研發的10種韓國魚料理，並當場煮起「韓國魚」泡麵，邀請大家品嚐。

他說，韓國魚的韓代表韓流，國為古有國姓魚之稱，魚則是虱目魚，故取名「韓國魚」。

廖盛芳說，台南學甲、七股區，海水養殖的虱目魚，他嚴選肉質緊緻肥美的虱目魚，採用魚皮肉螺旋捲覆魚背上菲力，全新無骨無刺一口多吃，取名「韓國魚」，希望助虱目魚產業升級，發展美食觀光。

他說，虱目魚多刺美味，富含膠原蛋白、膠質、蛋白質，為台灣早期有錢人家和婦女坐月子的營養補充聖品，魚身有222根刺取食不易，不擅長吃魚的人，皆視為畏途。如今無刺的「韓國魚」經加值應用，以創造方便取食，可以煮出40道不同的料理。

包括韓國烤魚、韓國魚第一尾、韓國一魚第一串、紅油韓國魚、剝皮辣椒韓國魚、清蒸韓國魚、三杯韓國魚丸等等。其中，韓國虱目魚丸，入鍋煮沸不鬆脫，外層虱目魚皮如髮絲，中心層魚丸如禿頭，整顆形狀代表月亮，是為「禿子跟著月亮走」料理。

他說，他將發行40道菜的韓國魚食譜，分享給喜歡烹飪的人，帶動美食觀光，提升農漁產值。

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